Хованский понадеялся на перевод под домашний арест из-за проблем со здоровьем

Блогер Юрий Хованский заявил, что надеется на отказ какого-либо органа, чтобы его перевели под домашний арест. При этом свое состояние он описал фразой «в один день я просто не проснусь». Об этом блогер написал в ответном письме одному из пользователей социальной сети Twitter.

«Физическое и моральное здоровье беречь не вижу смысла, здесь оно мне без надобности. Больше надеюсь на то, что откажет что-то из органов, и хоть тогда отпустят на домашний (арест — прим. "Ленты.ру")», — написал Хованский.

Также блогер посетовал на то, что ему приходит не так много писем. По словам Хованского, у него «остается куча времени на тоску и самокопание». В то же время он отметил, что уже практически разучился читать.

«Звонки мне можно только с разрешения следователя, который меня подставил и на которого я жалуюсь. Я уже не борюсь, Соля (автор письма Хованскому — прим. "Ленты.ру"), прости, но я всех подвел. Думаю, здоровье возьмет свое, и в один день я просто не проснусь. Сил бороться у меня нет», —написал блогер.

На этой неделе суд в Санкт-Петербурге продлил арест обвиняемому в оправдании терроризма Хованскому еще на месяц, до 8 ноября. Блогера арестовали в начале июня 2021 года. Поводом послужила песня о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. 10 августа Хованского внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.