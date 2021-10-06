Суд продлил арест блогеру Хованскому

Суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, еще на месяц, до 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Хованского арестовали в начале июня. Блогера обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. В начале сентября Куйбышевский районный суд в очередной раз продлил ему срок содержания в СИЗО.

10 августа Хованского внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Адвокат блогера Никита Тимофеев назвал это решение незаконным. По словам девушки блогера Марии, во время обысков в квартире Хованского пропали 600 тысяч рублей, принадлежавшие ей.

Два видео, в которых блогер спел песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. На его канале нет ни других роликов, ни сведений о владельце. По уголовной статье, по которой возбуждено в отношении Хованского возбудили дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

