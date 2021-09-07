Хованскому продлили срок содержания в СИЗО

Куйбышевский районный суд в очередной раз продлил срок содержания в СИЗО блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни. Об этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на Telegram-канал с группой поддержки.

Блогеру предстоит провести в изоляторе еще как минимум месяц.

Хованского арестовали в начале июня. Блогера обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. В начале августа его заключение в следственном изоляторе продлили еще на месяц.

10 августа Хованского внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Адвокат блогера Никита Тимофеев назвал появление блогера в списке незаконным.

Ранее девушка Хованского Мария сообщила, что во время обысков в квартире блогера пропали 600 тысяч рублей, которые принадлежали ей. Она спросила у полицейских, где находятся ее средства. В ответ ей сообщили, что все обнаруженные деньги внесли в опись, но ничего не изымали. Тем не менее наличные «бесследно испарились».