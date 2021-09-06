Девушка Хованского заявила о пропаже 600 тысяч рублей после обысков

Девушка блогера Юрия Хованского заявила, что у нее пропали 600 тысяч рублей после обысков

Девушка блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, Мария Нелюбова сообщила о пропаже принадлежавших ей 600 тысяч рублей после обысков в его квартире. Подробности она раскрыла в разговоре с Telegram-каналом «Mash на Мойке».

По словам девушки, все сбережения были в коробке. «Когда меня пустили в квартиру пройти в ванну, это где-то на середине обыска было, я увидела, что коробка, в которой хранились денежные средства, валяется на полу пустая», — заявила она.

Нелюбова спросила у оперативников, где находятся ее 600 тысяч рублей. В ответ ей сообщили, что все обнаруженные деньги внесли в опись, но ничего не изымали. Тем не менее наличные «бесследно испарились».

В результате девушка решила обратиться в полицию. «Надеюсь, что хоть какие-то подвижки по этому делу будут, потому что при обыске велась оперативная съемка, были понятые, хотя бы служебную проверку они должны провести», — подчеркнула она.

Отмечается, что в июне Нелюбова написала заявление в полицию, но так как движения по делу не было, то в июле решила написать еще два.

Ранее сообщалось, что Хованский рассказал о своем самочувствии. В письме, написанном из СИЗО, он пожаловался на проблемы со здоровьем. «Человек все-таки имеет свойство чахнуть, если его посадить в клетку», — заявил он.

Блогера арестовали в начале июня. Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. В начале августа его заключение в следственном изоляторе продлили еще на месяц.