Популярная блогерша нашла плюсы в заключении Хованского

Популярная блогерша и психолог Вероника Степанова раскрыла свое отношение к блогеру Юрию Хованскому, который в настоящее время находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма. В ролике, опубликованном на ее YouTube-канале, Степанова пожалела коллегу и нашла плюсы в его заключении под стражу.

«Мне жалко его несусветно, бедолага. Но с другой стороны, может быть, это в том плане к лучшему, что алкаши — они трезвеют в тюрьме. Он как-то, может быть, придет в себя немножко, он же спивался совсем», — предположила Степанова.

Психолог добавила, что незадолго до задержания Хованский плохо выглядел: он появлялся в кадре «дряхлый и худой», а его кудри были «длинные и грязные».

«Он превращался в какого-то бомжа. А так он, может быть, как в санатории там побудет, немножко омолодится. Иногда для алкашей и наркоманов тюрьма идет как спасение», — заявила блогерша. При этом она пояснила, что считает ситуацию с заключением Хованского печальной.

Юрия Хованского арестовали в начале июня. Его подозревают в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. В начале августа его заключение в СИЗО продлили еще на месяц. Позже блогера внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Его адвокат Никита Тимофеев назвал появление блогера в списке незаконным.

Хованский также пожаловался, что общий уровень его здоровья падает с каждым днем.