Популярная блогерша объяснила причины эмиграции из России

Популярная блогерша и психолог Вероника Степанова, живущая в Мексике, назвала причину отъезда из России. Свою эмиграцию в Мексику она прокомментировала в эфире программы «Осторожно, Собчак!», выпуск которой доступен на Youtube.

Степанова рассказала, что заметила четкую корреляцию между тем, насколько свободно она может высказываться, и тем, где она живет. По словам блогерши, чем ближе она находится к России, тем скованнее себя чувствует. Психолог объяснила, что на родине она сталкивается с критикой со стороны родных, друзей и коллег.

Степанова призналась, что у нее нет ощущения эмиграции. «У меня есть ощущение, что я в любой момент пойду в любую точку мира. Я свободный человек и могу перемещаться как хочу», — подчеркнула она. Блогерша отметила, что может приехать в Россию, но только на две-три недели, потому что затем ее «пулей тянет назад».

Она добавила, что остановила свой выбор на Мексике, потому что это свободная и творческая страна. «Мексика тебя очень любит, в отличие от Европы. Любая страна Европы все равно как-то к тебе настороженно относится», — заявила Степанова.

Ранее блогерша Екатерина Конасова, уехавшая из России в Турцию полгода назад, рассказала о причинах своего отъезда из страны. Она также призналась, что не испытывает «тоску по родине».