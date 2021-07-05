Популярный российский блогер оценил вероятность отъезда из России

Популярный российский блогер Евгений Калинкин рассказал о том, что задумался о переезде из Москвы. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV он также оценил вероятность отъезда из России.

«У меня в этом году впервые возникло желание покинуть Москву», — поделился блогер и объяснил, что задумался об этом, когда вернулся в столицу из Екатеринбурга.

Он отметил, что устал от жизни в большом городе, но на данный момент не представляет, куда бы он мог уехать. «Я не хочу покидать Россию, мне нравится Россия во многом. Есть моменты смущающие, но не критичные. Пока, по крайней мере», — подчеркнул Калинкин.

«Можно было бы переехать в Петербург, но я там уже жил, мне туда уже не хочется. Вот пожил в Москве. Вообще, я из Магадана. Ну не знаю, в Магадан возвращаться, наверное», — добавил он и подчеркнул, что прожил в столице около шести лет.

Евгений Калинкин — популярный блогер, бывший участник развлекательного проект Smetana TV. Около года назад запустил шоу о литературе «Что бы мне поделать, только бы не почитать» на своем YouTube-канале.

Smetana TV