Популярный блогер уехал из России

Популярный блогер Руслан Усачев сообщил, что уехал из России. В Instagram он опубликовал фотографию из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга.

«Свалил», — написал он. На снимке Усачев держал в руках камеру, а при себе имел рюкзак, чемодан и несколько сумок. В комментариях многие поклонники блогера пожелали ему удачи в поездках по новым странам, которые он планирует посетить.

О своем решении уехать из России Усачев сообщил 21 июня в ролике на YouTube. Он пояснил, что никогда не задумывался об эмиграции, потому что в России живут его друзья и близкие. Тем не менее блогер заявил, что намерен уехать по политическим причинам.

Усачев заявил, что ему больно смотреть на происходящее в стране. Именно поэтому в какой-то момент в его голове «щелкнула» мысль: «пора валить из России». Блогер добавил, что не знает, где хочет жить на постоянной основе. Чтобы определиться, он планирует приезжать в разные страны и жить там примерно по одному месяцу.

Позже он объяснил, что планирует покинуть Россию по «гражданским причинам», а не политическим. Блогер посчитал неправильным приравнивать его к людям, «у которых реальные сроки и которые за свою идею страдают».