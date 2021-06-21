Популярный блогер объяснил свой отъезд из России

Популярный блогер Руслан Усачев объяснил, что уехал из России по «гражданским причинам». Об этом сообщает TJournal.

«Когда пишут, что это отъезд по "политическим причинам", мне неловко, потому что меня приравнивают к тем людям, у которых реальные сроки и которые за свою идею страдают. Как-то неправильно меня к ним причислять», — заявил он. По словам популярного блогера, он не заслужил такого отношения.

«Список статей растет, поэтому, наверное, шанс, что за мной могут прийти, вырос», — сказал Усачев. При этом он добавил, что не может сказать, что от чего-то сбегает из страны.

Ранее Усачев объявил о том, что намерен покинуть Россию по политическим причинам. Он рассказал, что раньше никогда не задумывался о том, чтобы покинуть родную страну, потому что в России живут его друзья и близкие. Однако началась пандемия, которая ограничила блогера в поездках. По словам блогера, ему больно смотреть на происходящее в стране. Как он выразился, в какой-то момент в его голове «щелкнула» мысль: «Пора валить из России».