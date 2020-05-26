Российский блогер купил продукты по чеку 2007 года и удивился росту инфляции

Российский блогер Руслан Усачев сравнил, насколько выросли цены на продукты с 2007 года и удивился росту инфляции в стране. Результаты своего эксперимента он опубликовал на YouTube.

В рамках исследования Усачев купил продукты по чеку в том же гипермаркете, что и 13 лет назад, а затем составил сравнительную таблицу всех позиций. Продукты, которые уже не продавались или изменились в объеме, он заменил аналогами. При этом блогер признал, что сравнение цен на товары разных брендов не всегда может быть корректно. Поэтому в таблице можно отдельно сравнить только те позиции, которые совпадают.

На основе данных из таблицы Усачев вывел среднее значение роста цен и пришел к выводу, что инфляция в России с 2007 года выросла на 257 процентов. По его словам, это число показывает, насколько за 13 лет подорожали обычные товары в обычном гипермаркете. Общая стоимость всех покупок по чеку выросла с 3045 рублей в 2007 году до 12459,07 рублей в 2020-м.

Блогер также сравнил полученную им цифру с официальными данными, согласно которым инфляция с мая 2007-го по март 2020-го выросла на 156,6 процента. «Разница с официальной инфляцией в 100 пунктов — это дофига», — резюмировал он.

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