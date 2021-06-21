Популярный блогер покинет Россию по политическим причинам

Популярный российский блогер Руслан Усачев объявил о том, что намерен покинуть Россию по политическим причинам. О готовящемся отъезде он сообщил в ролике на своем YouTube-канале.

Усачев рассказал, что раньше никогда не задумывался о том, чтобы навсегда покинуть родную страну, потому что России у него живут друзья и близкие. Однако в какой-то момент началась пандемия, которая ограничила блогера в поездках.

«Я сильнее сфокусировался на том, что происходит у нас в стране. Каждую неделю у меня выходят ролики с новостями, я в этом постоянно варюсь. Смотрю на какую-то несправедливость, мракобесие, закручивание гаек, манипуляцию фактами и просто бесстыдное поведение», — сказал Усачев.

По словам блогера, ему больно смотреть на происходящее в стране, и в какой-то момент в его голове «щелкнула» мысль: «пора валить из России». Усачев добавил, что уезжает в июле 2021 года. Однако он до сих пор не знает, где хочет жить на постоянной основе. Чтобы определиться, он планирует приезжать в разные страны и жить там примерно по одному месяцу.

«Я без понятия, куда меня это приведет. Я даже не знаю, какая страна будет первой, потому что прямо сейчас я занимаюсь организационными вопросами», — сказал Усачев, добавив, что решение далось ему непросто. Он пообещал позже записать более подробное видео.