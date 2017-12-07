Российские блогеры собрались пойти под нейтральным флагом против YouTube

Популярные российские блогеры раскритиковали очередное видео из серии YouTube Rewind, посвященное самым вирусным мемам и трендам 2017 года. Причиной их недовольства стало отсутствие в ролике известных отечественных авторов.

«Единственная нормальная реакция на YouTube Rewind 2017 — острая физическая боль», — отметил блогер Михаил Кафанов.

К нему присоединился технообзорщик Валентин Wylsacom Петухов, который обвинил портал в игнорирования русского сегмента. «Что это за ноунеймы? Где Versus, где КликКлак? Где Мистер Макс и компания? Вот кто взрывал, а это гомики какие-то. Разочарован», — объявил он.

В то же время блогер Руслан Усачев предложил коллегам по цеху провести свой собственный Rewind. «Российские блогеры должны сниматься в YouTube Rewind под нейтральным флагом», — пошутил он, намекая на отстранение сборной России от участия в ОИ-2018 в Пхенчхане.

Тем не менее некоторые пользователи обратили внимание блогеров на то, что в YouTube Rewind все-таки принял участие представитель российского сегмента. Им оказалась пенсионерка Татьяна Субботина из Хакасии, покорившая пользователей роликами, сделанными с помощью хромакея.

Rewind — сборник самых популярных видео, опубликованных на YouTube за прошедший год. В его создании участвуют блогеры, которые, по мнению администрации видеохостинга, «сделали этот год».