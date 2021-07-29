Популярная блогерша раскрыла причины отъезда из России

Популярная блогерша Екатерина Конасова, уехавшая из России в Турцию полгода назад, в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить» раскрыла причины своего отъезда из страны.

Конасова рассказала, что покинула Россию не по политическим причинам. Блогерша подчеркнула, что планирует вернуться в страну в будущем.

«Коронавирус очень сильно изменил мои представления о том, как можно жить и как нужно жить. Я поняла, что мне комфортно жить в маленьком городе», — назвала главную причину отъезда из России Конасова и добавила, что до переезда в Турцию несколько месяцев прожила в Ялте. Однако российский курорт не устроил ее отсутствием инфраструктуры и высокими ценами на жилье.

Конасова отметила, что изначально рассматривала другие страны в качестве вариантов для переезда. «Я не рассматривала Турцию и представляла ее совершенно другой страной», — уточнила она.

Также блогерша призналась, что не испытывает «тоску по родине», на данный момент в другой стране она чувствует себя комфортно. «Москва — это не мой город по климату, но при этом всем я очень люблю Россию», — поделилась она.

Ранее популярный комик и телеведущий Михаил Шац оценил возможность уехать из России. Он сказал, что любит страну и не видит смысла в том, чтобы продолжать карьеру за границей. Шац пояснил, что ему гораздо комфортнее взаимодействовать с людьми, с которыми он говорит на одном языке.