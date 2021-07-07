Телеведущий Шепелев ответил на вопрос о планах уехать из России

Телеведущий Дмитрий Шепелев пообщался с подписчиками своего Instagram в сторис. В частности, он ответил на вопрос одной из пользовательниц о том, планирует ли он уехать из России.

Шепелев заявил, что задумывался об отъезде из страны. «Ехать нужно туда, где есть дело, где работа. Я не программист, я не могу работать из любой точки мира», — отметил он.

Телеведущий также назвал несколько мест, в которых он хотел бы остановиться на продолжительный срок. «Если бы у меня была возможность уехать, мне бы хотелось пожить в Калифорнии, Великобритании и Италии», — заключил Шепелев.

Ранее Шепелев, родившийся и выросший в Минске, рассказал о недавнем путешествии в Белоруссию. Он назвал ситуацию в стране катастрофой: «от всего увиденного и услышанного там» у него не было эмоциональных сил даже на запись сторис.