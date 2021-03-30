Бывший муж Жанны Фриске поспорил с подписчиками из-за роли отца

Бывший муж певицы Жанны Фриске и телеведущий Дмитрий Шепелев поспорил с подписчиками о роли отца в жизни ребенка. Свои замечания он опубликовал в сторис Instagram.

Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, заявил, что заметил интересную деталь: с рождением ребенка поздравляют обоих родителей, но подарки дарят только малышу и матери. «А для папы ни одного. Почему так?» — задался вопросом телеведущий.

В ответах подписчиков, которые он опубликовал, некоторые писали, что проделанная отцом работа была невелика, и что отец «не очень большое участие принимал в этом мероприятии». «Родишь — получишь подарок», — пошутил один из комментаторов.

Телеведущий, однако, не согласился с этими доводами. «Мне кажется, это очень пренебрежительная позиция. Если бы вы так отнеслись к отцу вашего ребенка, значит ли это, что вы не нуждаетесь в его поддержке и заботе и считаете его участие в вашей жизни незначительным?» — написал Шепелев.

«Не удивлюсь, если вы не можете встретить мужчину. Не удивлюсь, если носители подобного мнения воспитывают детей в одиночку», — раскритиковал он подписчицу и заключил, что это «очень грустно».

Ранее в марте возлюбленная Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова, родила сына. Для обоих это второй ребенок: у Шепелева в браке с певицей Жанной Фриске родился сын Платон, а у Тулуповой — дочь Лада.

Дмитрий Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти в 2015 году. В апреле 2013 года у них родился сын Платон, которому сейчас семь лет.