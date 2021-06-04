Телеведущий Шепелев назвал ситуацию в Белоруссии катастрофой

Телеведущий Дмитрий Шепелев, родившийся и выросший в Минске, рассказал о недавнем путешествии в Белоруссию. В сторис Instagram он назвал ситуацию в стране катастрофой.

Шепелев попросил прощения у подписчиков за долгое молчание и объяснил, что, пока он был в Белоруссии, «от всего увиденного и услышанного там» у него не было эмоциональных сил на сторис.

«Похоже, вся та информация, которая долетает до тех, кто, например, как я, живет в Москве, о происходящем в Белоруссии — это просто вершина айсберга. И в действительности все сложнее, страшнее, тяжелее», — сказал телеведущий.

Он добавил, что уезжает из Белоруссии с тяжелым сердцем. «Просто жесть, просто катастрофа, по-другому описать происходящее в Минске я сейчас не могу», — заключил Шепелев.

31 мая в Белоруссии были установлены новые временные правила выезда из страны. Ужесточение миграционного порядка было введено на фоне резкого обострения отношений между Белоруссией и странами ЕС, а также США.

Причиной стал инцидент 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair совершил принудительную посадку в Минске после сообщения о бомбе на борту, для его сопровождения был поднят истребитель ВВС Белоруссии. Сразу после приземления спецслужбы задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в терроризме, и его девушку, россиянку Софию Сапегу.