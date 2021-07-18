Участница Pussy Riot уехала из России после освобождения из СИЗО

Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина вместе со своим парнем Романом Дуровым уехала из России сразу после освобождения из СИЗО. Об этом она рассказала в разговоре с телеканалом «Дождь».

Свой отъезд девушка обосновала преследованиями участников коллектива и повторными арестами по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Она напомнила, что была задержана сотрудниками полиции в середине июня в Санкт-Петербурге по обвинению в попытке сорвать Евро-2020 и арестована на 15 суток, после чего повторно арестована в Подмосковье на тот же срок.

Никульшина также подчеркнула, что ее отъезд не является эмиграцией, она планирует вернуться в Россию после окончания выборов в Государственную Думу. Девушка добавила, что сейчас в Pussy Riot «разделились мнения» о необходимости оставаться на родине, так как многие члены группы «не видят смысла мариноваться под бесконечными арестами».

В марте более 40 американских и европейских актеров, режиссеров и музыкантов подписали открытое письмо в поддержку участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Следственный комитет обвиняет Алехину, Штейн и еще восьмерых оппозиционеров в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм из-за призыва к участию в несанкционированных протестных акциях 23 января.