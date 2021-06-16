Участницу Pussy Riot заподозрили в попытке сорвать Евро и задержали

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали по подозрению в попытке сорвать чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат девушки Сергей Тельнов сообщил, что сотрудники полиции отреагировали на поступившую информацию о намерениях его подзащитной. Никульшина была задержана ранее 16 июня у себя дома. Участницу Pussy Riot задержали на 48 часов до суда. Ей может грозить до 15 суток административного ареста за невыполнение требований сотрудников правоохранительных органов.

Участники коллектива отметились акцией в финале чемпионата мира-2018, который проходил в Москве на стадионе «Лужники». Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча. Встречу пришлось прервать. Они получили 15 суток ареста.

Чемпионат Европы-2020 продлится до 11 июля. Матчи проходят на 11 стадионах в крупнейших городах Старого Света.