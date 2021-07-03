Задержанную участницу Pussy Riot оставили на ночь в полиции

Задержанную участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину оставили на ночь в отделе полиции до суда. В субботу, 3 июля, должно пройти судебное заседание, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Нику оставляют на ночь в ОВД Дорогомиловский, не сообщив, какая статья ей вменяется», — сказал он, напомнив, что Никульшину задерживают уже третий раз за месяц.

Девушку задержали в Дмитровском районе Подмосковья в пятницу, 2 июля, спустя день после освобождения из спецприемника.

16 июня Никульшину задержали по подозрению в попытке сорвать чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Адвокат девушки Сергей Тельнов сообщил, что сотрудники полиции отреагировали на поступившую информацию о намерениях его подзащитной. Отмечалось, что ей может грозить до 15 суток административного ареста за невыполнение требований сотрудников правоохранительных органов.

В марте более 40 американских и европейских актеров, режиссеров и музыкантов подписали открытое письмо в поддержку участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Следственный комитет обвиняет Алехину, Штейн и еще восьмерых оппозиционеров в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм из-за призыва к участию в несанкционированных акциях 23 января.