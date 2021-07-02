Начальника прославившейся рабским трудом россиянок колонии наказали

Зубово-Полянский районный суд Мордовии вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии №14 Юрию Куприянову, который принуждал заключенных женщин работать сверхурочно. Об этом Telegram-каналу «Зона права» сообщил адвокат потерпевших Александр Федулов.

Куприянова признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд назначил ему условное наказание сроком на два года лишения свободы условно и запретил работать в госструктурах в течение двух лет.

Он руководил колонией, прославившейся рабским трудом после жалобы участницы панк-рок группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, отбывавшей там наказание.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2018 года Куприянов заставлял 210 осужденных женщин без их согласия трудиться на швейном производстве шесть дней в неделю по 15 часов в сутки, в том числе по ночам. Всего за период с 1 ноября по 8 декабря 2018 года потерпевшие проработали на 87 часов больше положенного времени.

Юрий Куприянов уволился из колонии в конце декабря 2018 года после проверки ФСИН, которая подтвердила слова Толоконниковой.

В январе 2019 года в той же колонии осужденных вновь заставили заниматься рабским трудом. Женщины-заключенные рассказали о новых фактах нарушений их прав во время отбывания наказания.