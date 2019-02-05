В Сибири зеков заставили убирать улицы в 36-градусный мороз

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В Красноярске осужденных колонии-поселения вывели убирать улицы в 36-градусный мороз. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает телеканал «360».

На снятом очевидцем видео люди чистят лестницу на пустой улице. «Вот надзиратель стоит. Ему самому каково, интересно, в такую погоду?» — комментирует ролик его автор, добавляя, что в сильный мороз пешком по городу мало кто ходит, «все в тумане, ничего не видно». После очистки лестницы рабочих повели дальше по улице.

В краевом управлении ФСИН заверили, что осужденных, занятых в сильные морозы благоустройством городских улиц, обеспечивают теплой одеждой и обувью. Также у них есть специальные перерывы, чтобы отдохнуть и согреться. «Осужденных сопровождает комфортабельный отапливаемый автобус, в котором можно не только согреться, но и выпить горячего чая», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заключенные женской исправительной колонии №14 в Мордовии рассказали о фактах нарушений их прав во время отбытия наказания. В январе 2019 года в правозащитную организацию «Зона права» поступили три жалобы на рабский труд.

При этом в конце декабря 2018 года сообщалось об увольнении начальника этой колонии Юрия Куприянова после жалобы на рабский труд участницы панк-рок группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, которая отбывала там наказание.

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