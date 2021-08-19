Хованский пожаловался на проблемы со здоровьем

Блогер Юрий Хованский в письме из СИЗО заявил, что его «общий уровень здоровья падает»

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, рассказал о своем самочувствии. В письме, написанном из СИЗО, он пожаловался на проблемы со здоровьем. Текст послания публикует «Mash на Мойке» в Telegram.

«Спортом занимаюсь, пузо потихоньку уходит, мышца растет, но общий уровень здоровья падает с каждым днем — человек все-таки имеет свойство чахнуть, если его посадить в клетку», — сообщил Хованский.

Он также оценил решение, согласно которому его включили в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Хованский назвал его предсказуемым, однако выразил надежду на то, что вскоре он окажется на свободе. «Я не унываю и надеюсь, что меня отпустят, извинятся, прекратят дело и выплатят мне огромную компенсацию», — подчеркнул блогер.

10 августа Хованского, арестованного до 8 сентября, внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Адвокат блогера Никита Тимофеев назвал появление блогера в списке незаконным.

Друг Хованского Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор, также посчитал его внесение в список экстремистов несправедливым. Тимарцев рассказал, что в заключении блогер чувствуется себя «не очень хорошо» и хочет вернуться домой.

Хованского арестовали в начале июня. Его подозревают в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Два видео с песней, спетой блогером, в июле 2020 года опубликовал на YouTube пользователь по имени Юрий. Других видео на его канале нет. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.