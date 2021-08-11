Друг Хованского раскрыл его состояние после внесения в список экстремистов

Друг блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор, рассказал о том, как блогер чувствует себя после того, как его внесли в список экстремистов. Состояние Хованского он раскрыл в беседе с «Газетой.ру».

«Он себя чувствует не очень хорошо в заключении. Хочет вернуться домой», — сказал Тимарцев и добавил, что Хованский грустит. Он также подчеркнул, что у блогера нет доступа к книгам: он может только писать письма или смотреть телевизор.

Сам Тимарцев посчитал внесение блогера в список экстремистов несправедливым. «Смешно думать, что Юру считают самым опасным преступником в мире. Я шокирован, что судебная система настолько глупо работает», — заявил он. По мнению Тимарцева, защита Хованского предоставила очевидные доказательства его невиновности, однако суд закрыл на них глаза.

Ресторатор также назвал блогера «последним человеком, который может угрожать кому-либо» и напомнил, что видео с песней о теракте на Дубровке выложил неизвестный, а не сам Хованский.

Блогера, арестованного до 8 сентября, внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму, 10 августа. Позже адвокат Хованского Никита Тимофеев назвал незаконным появление блогера в списке. Также произошедшее прокомментировали в ЛДПР. Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что Хованский не террорист, а комик, который отвратительно пошутил и уже сто раз извинился.

Два видео, в которых блогер спел песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. На его канале нет ни других роликов, ни сведений о владельце. По уголовной статье, по которой возбуждено в отношении Хованского возбудили дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.