В Госдуме заступились за Хованского

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что пытается добиться для блогера Юрия Хованского домашнего ареста. Политик сообщил, что захотел поддержать своего бывшего помощника в рамках закона, сообщает «Газета.Ru».

Власов рассказал, что за помощью к нему обратились родители Хованского: они попросили, чтобы политик заступился за их сына и добился для него нахождения под домашним арестом на время следствия. Депутат написал запросы в прокуратуру и Следственный комитет России, на которые уже ответили. Политику пообещали провести проверку, результаты которой станут известны позже. «Пока я жду результат», — заявил он.

Материалы по теме «Ему надо лечиться» Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным? «Тебя не будет жалко» Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?

Депутат добавил, что нахождение Хованского в СИЗО в течение такого количества месяцев является необоснованным. Он дал положительную характеристику блогеру, но его доводы не услышали в суде. Политик заявил, что тюремный срок по этому делу станет «слишком суровым» исходом:

«Мне кажется, в этой ситуации есть два варианта. Либо будет доказано, что песня была спета относительно давно. В этом случае выпишут — штраф. Либо второй вариант, к которому я больше склоняюсь, — это полностью закрыть дело по истечении срока давности», — заключил Власов.

7 сентября Куйбышевский районный суд продлил срок содержания в СИЗО Хованскому на месяц. Блогера арестовали в начале июня, обвинив в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, произошедшем в 2002 году.

10 августа Хованского внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Адвокат блогера Никита Тимофеев назвал это решение незаконным. По словам девушки блогера Марии, во время обысков в квартире Хованского пропали 600 тысяч рублей, принадлежавшие ей.