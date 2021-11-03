Блогеру Хованскому решили продлить арест

Суд в Санкт-Петербурге рассматривает возможность продлить арест блогеру Юрия Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.RU.

Вечером 3 ноября заседание в суде продолжается, его исход в настоящий момент неизвестен. До этого было известно, что Хованский пробудет под стражей как минимум до 8 ноября.

Telegram-канал SHOT в свою очередь передал слова Хованского из зала суда. «Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. Да, у меня дурацкое чувство юмора. Неужели это причина ломать мою жизнь? Меня просто держат в СИЗО, подрывая мое здоровье, мою веру в человечество», — заявил блогер. Он попросил суд перевести его под домашний арест и дать возможность встретить Новый год с близкими. Хованский заявил, что у него проблемы с внутренними органами и кровообращением. Кроме того, блогер не проходил вакцинацию от коронавируса, в связи с чем защита настаивает на проведении следующего заседания по видеосвязи.

О задержании Хованского выяснилось в начале июня. Ютубера обвинили в оправдании терроризма.

Два видео, в которых Хованский спел песню о теракте, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. При этом на его канале не было других роликов, а также отсутствовали какие-либо сведения о владельце. По уголовной статье, по которой против блогера возбуждено уголовное дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.