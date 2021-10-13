Суд оставил в силе арест Хованского

Суд в Санкт-Петербурге оставил в силе арест блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

6 октября сообщалось, что суд продлил арест Хованскому еще на месяц, до 8 ноября.

Об аресте блогера стало известно в начале июня. Хованского обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. В начале августа его заключение в следственном изоляторе продлили на месяц.

Два видео, в которых Хованский спел песню о теракте, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. На его канале нет других роликов. Также на нем отсутствуют какие-либо сведения о владельце. По уголовной статье, по которой возбуждено в отношении Хованского уголовное дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.