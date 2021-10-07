Блогер Илья Мэддисон попал в изолятор из-за пьяного дебоша

Популярного российского видеоблогера и стримера Илью Давыдова, более известного как Илья Мэддисон, задержали в Санкт-Петербурге. Поводом, как сообщает Znak.com со ссылкой на самого блогера, стал «пьяный дебош на вокзале».

После задержания Мэддисон попал в изолятор временного содержания и провел около десяти часов, однако утром 7 октября его отпустили. «Все осознал. Не пейте», — цитирует издание слова блогера.

В отношении стримера составили протокол по статье 20.21 КоАП, которая предусматривает ответственность за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Теперь Мэддисон будет должен выплатить штраф в размере 600 рублей.

В Санкт-Петербург видеоблогер приезжал, чтобы поприсутствовать на заседании суда, рассматривающего дело против Юрия Хованского, который был обвинен в оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стало обнародование его песни о теракте, случившемся в театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. 6 октября суд решал вопрос об истечении срока пребывания Хованского под стражей на время следствия. В итоге было принято решение продлить этот срок до 8 ноября.