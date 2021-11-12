Блогера Хованского проверят на вменяемость

Находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому назначили психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Александра Передрука.

«Следователь назначил проведение экспертизы для определения вменяемости», — сообщил Передрук о предстоящей проверке. Адвокат Хованского также отметил, что это стандартная практика, хотя сам он «не видел такой необходимости».

Ранее девушка Хованского Мария Нелюбова рассказала о проблемах со здоровьем блогера. Она заявила, что Хованский страдает от проблем с печенью и щитовидной железой. Нелюбова добавила, Хованский находится в СИЗО в крайне подавленном состоянии и ни на что не надеется.

В начале ноября также стало известно, что суд в Санкт-Петербурге продлил блогеру арест еще на месяц.

Хованского задержали в начале июня. Блогера обвинили в оправдании терроризма после того, как в сети появились два ролика, в которых он спел песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Видео опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. На его канале не было других видео, а также отсутствовали какие-либо сведения о владельце. По уголовной статье, по которой против блогера возбуждено уголовное дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.