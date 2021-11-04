Девушка Хованского рассказала о проблемах со здоровьем у блогера

Девушка Хованского заявила, что блогер чувствует себя неважно и ни на что не надеется

Девушка Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании и пропаганде терроризма из-за песни про захват заложников на мюзикле «Норд-Ост», рассказала о проблемах со здоровьем у блогера. Заявление Марии Нелюбовой приводит «Говорит Москва».

«Чувствует себя неважно, проблемы с кровообращением. У него были проблемы с печенью и щитовидкой. Что конкретно сбоит — мы не знаем. Нужно проводить обследование. В СИЗО Юре пытаются помочь, насколько мне известно, но в детали лечения он не вдавался», — описала ситуацию девушка.

По ее словам, Хованский крайне пессимистично настроен насчет будущего решения суда, ни на что не надеется и психологически подавлен.

Накануне «НТВ» сообщила, что суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Хованского обвинили в оправдании терроризма после того, как в сети появились два ролика, в которых блогер поет песню о теракте. Видео опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. На его канале не было других видео, а также отсутствовали какие-либо сведения о владельце. По уголовной статье, по которой против блогера возбуждено уголовное дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.