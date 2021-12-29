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Хованский назвал возможную причину смягчения позиции следствия

Блогер Юрий Хованский об изменении позиции следствия: стало невозможно отрицать очевидное

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в пропаганде терроризма, назвал возможную причину смягчения позиции следствия. Он заявил, что обвинению «стало невозможно отрицать очевидное» истечение срока давности преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Стало невозможно отрицать очевидное. То, что песня была исполнена в 2012 году», — ответил блогер на вопрос журналистов о том, почему позиция следствия смягчилась.

Отмечается, что в зале суда Хованский заявил об истечение срока давности исполнения им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году, из-за которой его обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру. Следственный комитет попросил заменить Хованскому арест на запрет определенных действий. Блогер находится под арестом с июня.

Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, Хованский и его защита, в свою очередь, настаивают на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.

Асель Минбаева
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