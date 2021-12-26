Следствие попросило заменить Хованскому арест на запрет определенных действий

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в пропаганде терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Следственный комитет просит избрать в отношении Хованского запрет определенных действий. Заседание назначено на 29 декабря.

Ранее стало известно, что блогеру могут смягчить меру пресечения.Он с июня находится под арестом.

Хованскому предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на видеохостинге YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году. Защита настаивает, что Хованский исполнил песню в 2012-м, до появления соответствующей статьи в УК.