Девушка Хованского ответила на вопрос об эмиграции из России

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова в интервью журналистке Лизе Лазерсон ответила на вопрос об эмиграции из России. Она призналась, что они подумывают об отъезде из страны. Выпуск доступен на YouTube.

Вопрос о том, планируют ли они с Хованским уехать из России, когда судебные процессы по делу блогера, которого обвиняют в оправдании терроризма, завершатся, Нелюбова назвала сложным. По ее словам, думать о возможной эмиграции пока рано. «Черт его знает, чем это может еще все закончиться», — сказала девушка блогера.

Она добавила, что чем больше смотрит по сторонам, тем больше понимает, что медийным лицам небезопасно жить в России. «Извинись за это, извинись за то, там сказал не то — ну что за клоунада, действительно?» — заключила Нелюбова.

Ранее Нелюбова ответила на популярные вопросы о том, как Хованский живет после выхода из СИЗО. По ее словам, блогер в свободное время отдыхает и пытается влиться в привычную реальность. Она также отметила, что он все еще сильно кашляет после СИЗО.

29 декабря 2021 года суд Санкт-Петербурга изменил Хованскому меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Блогера в тот же день освободили из-под стражи. Ему нельзя выходить из дома с 18:00 до 10:00, отправлять почту, посещать мероприятия, использовать телефон и интернет, посещать место преступления, а также общаться с журналистами и свидетелями по его делу.

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Он провел в СИЗО более полугода. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Причиной стало видео, на котором Хованский поет о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».