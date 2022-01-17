Девушка Хованского рассказала о проблемах блогера со здоровьем после СИЗО

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова ответила на популярные вопросы о жизни обвиняемого в оправдании терроризма ютубера после выхода из СИЗО. Как поделилась в своем канале в Telegram Нелюбова, блогер в свободное время отдыхает. Она также рассказала о проблемах Хованского со здоровьем.

По словам Нелюбовой, блогер в настоящее время живет с ней. В свободное время Хованский отдыхает и пытается влиться в привычную реальность, говорится в посте. Девушка блогера также ответила на вопрос о его здоровье. «Он все еще сильно кашляет», — рассказала Нелюбова.

В публикации уточняется, что Хованский пока решил не публиковать новые видео на своем YouTube-канале. «Суд не запрещал Юре заниматься профессиональной деятельностью, однако интернетом он пользоваться не может. Конечно, ролик на канал могу залить я, но Юра решил этого пока не делать», — объяснила Нелюбова.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter увидели на фото Хованского, сделанное на фоне тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге после выхода из СИЗО, скрытое послание. По мнению юзеров, снимок содержит отсылку к произведению «Записные книжки» писателя Сергея Довлатова.

29 декабря суд Санкт-Петербурга изменил для Хованского меру пресечения с ареста на запрет определенных действий до 8 января. Блогера в тот же день освободили из-под стражи. Ему нельзя выходить из дома в период с 18:00 до 10:00, отправлять почту, посещать мероприятия, использовать телефон и интернет, посещать место преступления, а также общаться с журналистами и свидетелями по его делу. Исключение было сделано для его родителей и подруги Марии Нелюбовой. 30 декабря мера пресечения была продлена до 8 февраля.

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало видео, на котором Хованский поет о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

Два видео с исполнением блогером песни были опубликованы в 2020 году на YouTube в профиле пользователя с ником Юрий. Данные о владельце аккаунта отсутствовали. По версии следствия, Хованский исполнил песню в 2018 году. Защита и блогер настаивают на том, что это было в 2012 году, до появления в уголовном кодексе части 2 статьи 205.2.