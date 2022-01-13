В новом фото освобожденного из СИЗО Хованского увидели скрытое послание

В социальных сетях появилось новое фото блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, после выхода из СИЗО. Пользователи Twitter увидели в нем скрытое послание, сообщает TJournal.

Снимок опубликовало накануне сообщество MDK во «ВКонтакте». На фото Хованский запечатлен в толстовке с логотипом группы на фоне тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. В кадре блогер держит сигарету в правой руке, а в левой — пачку «Беломорканала».

Пользователи Twitter увидели в этом снимке отсылку к произведению писателя Сергея Довлатова про двоих молодых людей, которые оказались в афганском плену, а после освобождения переехали в Канаду. Когда один из них решил вернуться домой в СССР, то второй попросил его по приезде отправить ему фотографию-знак: если дела у него на родине будут идти плохо, то на снимке он должен стоять с пачкой «Беломорканала» в руке.

29 декабря стало известно, что суд Санкт-Петербурга освободил Хованского из-под стражи и назначил ему запрет определенных действий. Блогеру нельзя выходить из дома в период с 18:00 до 10:00, отправлять почту, посещать мероприятия, использовать телефон и интернет, посещать место преступления, а также общаться с журналистами и свидетелями по его делу. Исключение было сделано для его родителей и возлюбленной Марии Нелюбовой.

Об аресте Хованского сообщалось в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стала запись, на которой он поет о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Два ролика с этой песней появились в 2020 году на YouTube на странице пользователя по имени Юрий.