Суд продлил блогеру Хованскому меру пресечения

Суд в Санкт-Петербурге продлил блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022», — говорится в публикации.

Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram со ссылкой на адвоката блогера Александра Передрука добавил, что суд по просьбе защиты смягчил часть ограничений для ютубера. Хованскому разрешили общаться с адвокатами, родственниками и его девушкой Марией Нелюбовой по телефону. Уточняется, что на предыдущем заседании суд разрешал блогеру контакты с вышеперечисленными людьми, но не по телефону. При этом, как пишет «Медиазона» (издание внесено Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента), Хованского обязали сообщать о таких звонках контролирующим органам.

О том, что следствие намерено продлить блогеру меру пресечения, стало известно 30 декабря. Соответствующее ходатайство зарегистрировал Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

29 декабря Хованского освободили из-под стражи. Блогеру, который находился под арестом с июня 2021 года, была изменена мера пресечения на запрет определенных действий. Ютуберу запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия, отправлять почту, пользоваться интернетом и телефоном, посещать место преступления, а также общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключением для последнего условия стали родители блогера и Нелюбова.

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало исполнение Хованским песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

Два видео с перформансом блогера были опубликованы в 2020 году на YouTube в профиле анонимного пользователя с ником Юрий. По версии следствия, Хованский исполнил песню в 2018 году. Защита и блогер настаивают на том, что это было в 2012 году, до появления в уголовном кодексе части 2 статьи 205.2.