Стало известно о планах следствия продлить меру пресечения Хованскому

Следствие планирует продлить блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что соответствующее ходатайство следствия было зарегистрировано Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. В нем говорится о продлении меры пресечения Хованскому до 8 февраля 2022 года.

29 декабря суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения для Хованского с ареста на запрет определенных действий сроком до 8 января. Блогеру нельзя выходить из дома с 18:00 до 10:00, пользоваться интернетом и телефоном, посещать мероприятия. Также ему запретили общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключением стали девушка Хованского Мария Нелюбова и его родители. Ютубера в тот же день освободили из-под стражи.

Юрий Хованский был арестован в июне 2021 года. Блогера обвинили в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 205.2 уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало исполнение Хованским песни про теракт в театральном центре на Дубровке в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

Два видео с перформансом блогера появились на YouTube в профиле анонимного пользователя с ником Юрий в 2020 году. По версии следствия, песня была исполнена в 2018 году. Хованский и его защита утверждают, что блогер исполнил ее в 2012 году, до появления в уголовном кодексе части 2 статьи 205.2.