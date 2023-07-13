Блогер Хованский раскрыл детали предстоящей свадьбы

Блогер Юрий Хованский сообщил, что женится на своей девушке Ксении

Известный российский блогер Юрий Хованский сообщил, что в ближайшее время женится на своей девушке Ксении. Детали предстоящей свадьбы он раскрыл в трансляции на YouTube.

По словам блогера, свадьба пройдет в узком кругу близких в Сербии, где он сейчас живет со своей девушкой. Кроме того, он заявил, что у мероприятия не будет определенной тематики.

Юрий Хованский покинул Россию и уехал в Сербию в сентябре 2022 года. Незадолго до этого вышло интервью Ксении Собчак с Хованским, в котором блогер признался, что хотел бы жить в Сербии. Тогда же он заявил, что задумывается о браке со своей девушкой.

В марте 2022 год Хованский расстался со своей предыдущей возлюбленной Марией Нелюбовой, которая помогала ему во время следствия по делу об оправдании терроризма. Впоследствии Хованский сообщил, что встречается с девушкой по имени Ксения. Он заверил, что счастлив в отношениях с ней.

Суд прекратил уголовное дело в отношении Хованского, которого обвиняли в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке, в июле 2022 года. Блогер более полугода находился в СИЗО.