Суд прекратил дело Хованского

Суд прекратил уголовное дело в отношении Хованского из-за истечения срока давности

Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского (внесен в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), которого обвиняли в оправдании терроризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд прекратил уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится в публикации. Отмечается, что постановление вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Адвокат Павел Чиков уточнил в своем Telegram, что суд также постановил отменить Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий после вступления в силу решения. Помимо этого, он добавил, что прекращение уголовного преследования блогера является основанием для исключения его из перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

Ранее стало известно, что обвинение блогеру изменили с части 2 на часть 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса. Отмечалось, что если перед этим Хованского обвиняли в оправдании терроризма с использованием СМИ или интернета, то после его стали обвинять в оправдании терроризма как такового. В соответствии с этим пунктом статьи срок давности преступления, которое вменяли блогеру, истек. В связи с этим защита Хованского попросила суд прекратить его уголовное дело.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Больше полугода он находился в СИЗО. В декабре суд сменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Позже Хованскому также разрешили пользоваться интернетом.