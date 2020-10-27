Apple подняла цены на приложения в России

Apple подняла цены на контент в магазине App Store. Информация о новой тарифной сетке доступна в сообщении на сайте компании.

Согласно документу от 26 октября, цены на приложения для iPhone, iPad и других гаджетов Apple увеличатся в восьми странах — России, Албании, Бразилии, Колумбии, Исландии, Индии, Польше и ЮАР. Например, в России минимальная стоимость платного приложения составит 99 рублей, затем — 179, 279, 379, 449 рублей и так далее. Максимально допустимая стоимость программы в App Store составляет 90 тысяч рублей.

Для сравнения: ранее самое дешевое платное приложение было доступно за 75 рублей, затем цена поднялась до 149, 229, 299, 379 рублей и так далее. Стоимость цифрового контента в магазине Apple связана с колебанием курса валют и изменением налогового законодательства в некоторых странах. Удорожание не коснется лишь автоматически возобновляемых подписок.

Ранее в России резко подорожали игры для игровых консолей Sony. Стоимость сотен тайтлов увеличилась примерно на 1000 рублей — например, цена Call of Duty: Black Ops 4 изменилась с 3999 до 4999 рублей. В компании объяснили, что новые цены «отражают текущие рыночные условия».