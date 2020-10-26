Выявлена взаимосвязь между тратами на авиабилеты и моделью iPhone у россиян

Эксперты выявили взаимосвязь у российских туристов между объемом затрат на авиабилеты и моделью iPhone, которой они пользуются. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, за минувший год заказы на крупные суммы через приложение размещали обладатели iPhone 11 Pro Max. Известно, что они тратили 11 778 рублей на авиабилет, 22 457 рублей на отель и 4724 рубля на билет на поезд, что на 24, 65 и 55 процентов больше среднего чека пользователей продукции Apple других моделей.

Кроме того, выяснилось, что чаще всего владельцы iPhone летают между Москвой и Махачкалой. Не меньшей популярностью у них пользуются билеты из Сочи в Москву и обратно, из Санкт-Петербурга в Москву и назад, из Краснодара в Москву и обратно, из Симферополя в Москву и из Москвы в Минеральные Воды.

При этом жилье они, как правило, ищут в Москве, Санкт-Петербурге и Адлере, а на поезде путешествуют по направлению из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Брянск.

13 октября сообщалось, что в России массово подешевели билеты на самолет по нескольким популярным маршрутам. По ряду направлений средняя стоимость авиабилетов снизилась в два-три раза, а в некоторые регионы — на 30-40 процентов. Так, например, снижение чека из Москвы более чем на 30 процентов зафиксировано по 17 направлениям внутри страны.