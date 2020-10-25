Определены популярные российские города для встречи Нового года

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip определили самые популярные российские города, в которых россияне планируют встретить Новый год. Результаты исследования публикует RT.

Согласно данным исследования, чаще всего путешественников привлекают Сочи, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, много билетов приобретено в Минеральные Воды, Симферополь, Уфу, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

При этом в исследовании отмечается, что средняя стоимость билета на новогодний период снизилась. Так, в авиапутешествие по России можно отправиться за 5,9 тысячи рублей, тогда как в 2019-м оно обошлось бы минимум в 7,7 тысячи рублей.

Ранее исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip показало, что самыми выгодными направлениями для путешествий по России на Новый год оказались Кемерово и Севастополь. Так, по информации специалистов, авиабилеты именно в эти города за год сильно упали в цене (на 59 процентов) и стали стоить пять тысяч и четыре тысячи рублей соответственно. Кроме того, выяснилось, что на путешествии в Ижевск на зимние каникулы можно сэкономить 58 процентов по сравнению с предыдущим годом. Также на 54 процента снизилась стоимость перелета в Барнаул, и на 50 процентов — во Владикавказ.