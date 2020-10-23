Россиян предупредили о росте цен на продукты перед Новым годом

Жителей России предупредили о росте цен на продукты перед Новым годом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на экспертов.

Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков спрогнозировал, что увеличится цена на макароны, поскольку в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. По его словам, вырастет также стоимость сельскохозяйственных культур. Это приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько предрек повышение цен на рыбу и рыбные продукты. Он подчеркнул, что этого можно избежать, если ограничить экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.

Ранее сообщалось, что рост цен на продукты в России в январе-августе 2020 года составил 3,9 процента, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,3 процента. При этом в августе цены в России снизились на 1,1 процента, а в Евросоюзе — на 0,3 процента.