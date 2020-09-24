Россия значительно опередила Европу по росту цен на продукты

Рост цен на продукты в России в январе-августе 2020 года составил 3,9 процента, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,3 процента. Такие данные приводит Росстат.

При этом в августе цены в России снизились на 1,1 процента, а в Евросоюзе — на 0,3 процента. В России самый значительный прирост цен пришелся на фрукты — 19,5 процента (в ЕС — 8,4 процента). Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали с начала года на 6,2 процента (в ЕС — на один процент), хлебобулочные изделия и крупы — на 5,8 процента (в странах ЕС — на 1,1 процента), масла и жиры — на 3,1 процента (в ЕС они подешевели на 0,2 процента).

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Россия опередила Европу также по росту цен на рыбу и морепродукты (2,5 процента против 1,5 процента). Мясо и мясопродукты подорожали на 1,7 процента (в ЕС — на 1,9 процента), молочные изделия, сыры и яйца — на 0,9 процента против одного процента в ЕС. Овощи подешевели в России на 1,2 процента, а в Европе — на 3,5.

Цены на продукты в России могут вырасти на треть в случае второй волны коронавируса. Такой прогноз ранее дала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.