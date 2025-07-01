Юрий Лоза раскрыл способ избавления от хандры

Певец Юрий Лоза заявил, что спасается от хандры на российских курортах

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о том, как он справляется с плохим настроением из-за непогоды в Москве. Его слова передает Общественная служба новостей.

«Когда мне очень хочется тепла, мы собираемся с семьей и едем на юг», — заявил исполнитель. Он отметил, что предпочитает курорты Крыма или Краснодарского края, в том числе Форос, Ялту, Анапу и Геленджик.

Ранее ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о том, как ему удалось справиться с выгоранием и депрессией. По словам артиста, спасением для него стала поездка на Канарские острова, где он в течение нескольких месяцев спал и отдыхал.