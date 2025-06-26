Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:22, 26 июня 2025Культура

Цискаридзе раскрыл способ справиться с выгоранием и депрессией

Цискаридзе заявил, что справиться с выгоранием ему помогла поездка на острова
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о том, как ему удалось справиться с выгоранием и депрессией. Его цитирует Общественная служба новостей.

Артист балета отметил, что в его жизни был период, когда он работал семь лет без выходных и отпусков. Итогом такого переутомления стала депрессия и эмоциональное выгорание. «Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня все раздражало», — поделился Цискаридзе.

Он рассказал, что «спасением» для него стала поездка на Канарские острова, где он в течение нескольких месяцев спал и отдыхал.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, как борется с профессиональным выгоранием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль назвал условие уничтожения верховного лидера Ирана

    Число московских новостроек вблизи метро подсчитали

    На Западе признали желание развязать войну против России

    Иностранный журналист пострадал в Курской области при ударе беспилотника ВСУ

    Лукашенко встретил Путина в Минске

    Мостовой отказался задавать вопрос Путину

    Ким Кардашьян с новой прической снялась в бикини

    Россиянин вышиб «Патриотом» ворота бывшего военкомата и устроил поджог

    В России ответили на сомнения лидера Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года

    Пригожина высмеяли за сотрудничество с Инстасамкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости