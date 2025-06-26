Цискаридзе раскрыл способ справиться с выгоранием и депрессией

Цискаридзе заявил, что справиться с выгоранием ему помогла поездка на острова

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о том, как ему удалось справиться с выгоранием и депрессией. Его цитирует Общественная служба новостей.

Артист балета отметил, что в его жизни был период, когда он работал семь лет без выходных и отпусков. Итогом такого переутомления стала депрессия и эмоциональное выгорание. «Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня все раздражало», — поделился Цискаридзе.

Он рассказал, что «спасением» для него стала поездка на Канарские острова, где он в течение нескольких месяцев спал и отдыхал.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, как борется с профессиональным выгоранием.