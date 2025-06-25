SHAMAN рассказал о борьбе с выгоранием при помощи любви

Певец SHAMAN заявил, что борется с профессиональным выгоранием любовью зрителей

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, как борется с профессиональным выгоранием. Его цитирует Общественная служба новостей.

Исполнитель отметил, что сталкивается с этой проблемой, как и многие люди. «Я много работаю, и не остается времени на то, чтобы подумать о выгорании. Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания — любовь», — добавил он.

Ранее певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, рассказала, что в последнее время не занимается ничем, кроме работы.