Клава Кока пожаловалась на выгорание

Певица Клава Кока пожаловалась на то, что забывает жить из-за работы

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, рассказала, что в последнее время не занимается ничем, кроме работы. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Банально даже в ванне не полежать или поболтать по телефону не по рабочим вопросам с друзьями или семьей. Уже не говоря о встрече», — пожаловалась артистка, добавив, что работает «каждую минуту».

Она отметила, что скучает по беззаботности. «Я не знаю, как выбраться из этого замкнутого круга — вроде и кайфую от работы, и не могу остановиться, но это уже заходит слишком далеко», — рассказала певица, заявив, что забывает жить.

Ранее Клава Кока рассказала о том, как на нее напал сталкер.