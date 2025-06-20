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16:25, 20 июня 2025Культура

Клава Кока рассказала об избиении сталкером

Певица Клава Кока рассказала, как сталкеры напали на нее и ударили по лицу
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, рассказала о том, как на нее напал сталкер. Об этом она поведала Иде Галич в новом шоу «Я пережила».

Кока призналась, что решила нанять охрану после того, как преследователи напали на нее. Один из них, по словам артистки, ударил ее по лицу.

«Я шла к дому, двое ребят преградили мне путь, с их стороны была агрессия, зарядили мне по башке. Меня ударили по лицу, и этот момент стал переломным. Я поняла, что больше не могу рисковать своей жизнью», — призналась Клавдия.

Певица признается, что, находясь без охраны, теперь постоянно испытывает тревогу. Высокова заявила, что ей также регулярно угрожают изнасилованием в социальных сетях.

Ранее стало известно, что певица Клава Кока сообщила, что у нее никогда не было секса на первом свидании.

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