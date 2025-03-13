Клава Кока раскрыла отношение к сексу на первом свидании

Российская певица Клава Кока заверила, что у нее никогда не было секса на первом свидании. О своем отношении к интимной близости вскоре после знакомства артистка рассказала в интервью изданию Voice.

Кока призналась, что не только не занималась сексом, но и не целовалась на первом свидании. Однако, по словам певицы, опыт ее подруг показывает, что в некоторых случаях подобная открытость может перерасти в серьезные отношения. «У меня есть девчонки знакомые, у которых случился секс на первом свидании, и они уже в браке. Вот как бывает. Иногда это работает, да», — поделилась своим мнением она.

Кока подчеркнула, что первое свидание может иметь продолжение, если люди почувствовали себя комфортно рядом друг с другом, а их взгляды на мир и цели совпали.

Ранее Клава Кока перечислила требования к будущему избраннику. Она заявила, что ценит в партнере хозяйственность и не станет «бегать с тряпками» за человеком, привыкшим к беспорядку.