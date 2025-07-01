Стали известны подробности задержания ректора главного спортивного вуза Урала

В Челябинске ректор УралГУФКа за деньги выставлял хорошие оценки студентам

В Челябинске исполняющий обязанности ректора главного спортивного вуза Урала — Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК) Евгений Черепов получал взятки от студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, мужчина за деньги выставлял хорошие оценки студентам. Кроме того, за вознаграждения он закрывал им зачеты и экзамены. При этом некоторые ученики даже не приходили на занятия.

Ранее стало известно, что в рабочем кабинете Черепова прошли обыски. Правоохранители вывели его в наручниках. Он обвиняется в получении взятки.

В начале марта 2025 года Черепов стал исполняющим обязанности ректора университета, а до этого он был руководителем кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ.