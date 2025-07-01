Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 1 июля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности задержания ректора главного спортивного вуза Урала

В Челябинске ректор УралГУФКа за деньги выставлял хорошие оценки студентам
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске исполняющий обязанности ректора главного спортивного вуза Урала — Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК) Евгений Черепов получал взятки от студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, мужчина за деньги выставлял хорошие оценки студентам. Кроме того, за вознаграждения он закрывал им зачеты и экзамены. При этом некоторые ученики даже не приходили на занятия.

Ранее стало известно, что в рабочем кабинете Черепова прошли обыски. Правоохранители вывели его в наручниках. Он обвиняется в получении взятки.

В начале марта 2025 года Черепов стал исполняющим обязанности ректора университета, а до этого он был руководителем кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

    Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости